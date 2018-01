'Até hoje não aceito', diz Marcus Menna do LS Jack sobre o coma após lipoaspiração

Quem viveu no Brasil no ano de 2000 certamente se lembrará do hit 'Papo de Jacaré', que estourou em rádios de todo o País às vésperas da virada do milênio: 'Vou te bater uma real / vou dizer que sou o tal / bater um papo no café / é papo de jacaré'. Apesar de terem emplacado músicas em trilhas sonoras de novelas, como 'Lá em Mauá' (Estrela Guia) e 'Não Tô Entendendo' (Uga-Uga), o grupo chegou oficialmente ao fim no ano de 2003



Foto: Reprodução de capa do CD 'A Festa Continua' (2001) / P.O. Box