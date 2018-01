Assessora de Beyoncé responde críticas à cantora

Beyoncé foi acusada de ter colocado preenchimento labial Foto: Robin Harper/AP Images

Beyoncé foi acusada por um site de ter feito preenchimento labial durante sua segunda gravidez. O site MediaTakeOut baseou-se em uma foto em que a boca da cantora está, supostamente, maior que o normal.

Ao ficar sabendo dos boatos, Yvette Noel-Schure, assessora de Beyoncé, mandou um comunicado ao site Goosip Cop para desmentir o MediaTakeOut. "O que vocês sabem sobre os efeitos da gravidez no corpo de uma mulher? Por favor, me digam", questionou. "Vocês sabiam que, além do ganho de peso, há uma mudança dramática no bombeamento de sangue no sistema e um aumento de fluidos que causa inchaço?"

"Mas o sacrifício dos nossos rostos, nossos pés, nosso corpo todo é bem-vindo, porque nós trazemos ao mundo lindos humanos que um dia irão combater o ódio e a negatividade", completou.

Yvette ainda disse que ficou quieta durante a primeira gravidez de Beyoncé, quando as pessoas fizeram bullying com ela e a acusaram de não estar grávida de verdade. "Eu não posso [ficar quieta] dessa vez", escreveu.

"Vocês são os indivíduos mais tristes e escolher uma mulher grávida é igual ter um coração frio e desprezível", disse ao MediaFakeOut. "Vocês precisam achar algo para fazer com seu tempo e, talvez, passar em uma loja que venda felicidade, porque vocês precisam", finalizou.