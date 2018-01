'Assassinado com crueldade e frieza', diz irmã de fã que atacou Ana Hickmann

Ana em entrevista após a tentativa de assassinato. Foto: Divulgação

Dias após a morte de Rodrigo Augusto de Pádua, fã que invadiu o quarto de hotel em que a apresentadora Ana Hickmann estava hospedada, a irmã de rapaz resolveu desabafar em um post publicado no Facebook.

"Sinto muito pela apresentadora e sua família, sei que não foi fácil todo esse pesadelo, mas por ela ser uma pessoa pública estão nos crucificado e isso é injusto. Não estou aqui para defender ou isentar meu irmão da sua responsabilidade", escreveu Elaine de Pádua.

A irmã afirma que Rodrigo foi morto quando já estava imobilizado. "Estava transtornado sim, mas foi assassinado com crueldade e frieza. Ele já estava imobilizado quando levou os tiros, os três pelas costas".

Elaine também aponta contradições nos depoimentos registrados e afirma que Rodrigo só queria conversar com Ana Hickmann e assim conseguir chamar a atenção da apresentadora de alguma maneira.

"O amor levou o meu irmão a tudo isso, não a maldade e crueldade como estão falando", comentou Elaine na publicação.

A cunhada e assessora de Ana, Giovana Alves de Oliveira, que foi baleada por Rodrigo, duas vezes na região do abdômen, encontra-se em estado estável e respira sem a ajuda de aparelhos. Já Ana Hickmann, está cotada para voltar ao comando do Hoje em Dia, na semana que vem, após uma semana de recuperação do trauma.