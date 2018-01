Ashton Kutcher ironiza rumores de que teria traído Mila Kunis

Mila Kunis e Ashton Kutcher. Foto: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

Na semana passada, surgiram rumores de que Ashton Kutcher estaria traindo sua mulher, Mila Kunis, após o vazamento de algumas fotos dele em um hiate com outra mulher. Agora, o ator explicou os rumores.

Leia também: Nasce segundo filho de Mila Kunis e Ashton Kutcher

"Você deve ter lido o quão triste Mila ficou por eu ter passado o dia com nossa prima. Desculpe, tia Jodie, que essas revistas não tenham integridade", tuitou Kutcher.

Essa não é a primeira vez que Kutcher rebate as fofocas publicadas sobre ele em revistas. Em abril, ao receber o prêmio de 'modelo de bom caráter' da Universidade Drake, em Iowa, nos Estados Unidos, ele lembrou de seu divórcio com Demi Moore. "Eu sou provavelmente, a primeira pessoa a ganhar esse prêmio de caráter que teve seu nome publicado em todas as revistas de fofoca como um adúltero há uns cinco anos", disse ele na época.