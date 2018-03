Ashton Kutcher e Mila Kunis não deixarão sua fortuna para os filhos

O ator Ashton Kutcher revelou que ele e sua esposa, a atriz Mila Kunis, não deixarão suas fortunas para os filhos Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Durante participação em um podcast do ator Dax Shepard, marido de Kristen Bell, Ashton Kutcher revelou que ele e a esposa, Mila Kunis, não planejam deixar sua fortuna estimada em US$ 300 milhões (cerca de R$ 975 milhões) para seus filhos, Wyatt e Dimitri.

“Não estou fazendo um fundo para eles”, respondeu o ator quando foi questionado como ele e Mila lidavam com presentes para os filhos. “Nós vamos acabar dando nosso dinheiro para instituições de caridade e coisas assim”, continuou. Kutcher afirmou que quer que seus filhos aprendam o valor do dinheiro e se inspirem a ir buscar seus próprios meios de sustentação.

“Se meus filhos quiserem começar um empreendimento e tiverem um bom plano de negócios, eu vou investir neles, mas eles não vão ganhar nada de graça”, disse. “Esperamos que com isso eles fiquem motivados a alcançar o mesmo estilo de vida que eles têm hoje com a gente”, falou Kutcher, explicando que ele e Mila tiveram que lutar para chegar onde estão e não desejam que seus filhos se tornem esnobes por causa do dinheiro.