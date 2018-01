As melhores respostas que mulheres deram ao desrespeito

Titi pediu sugestões no Twitter para nomes feministas e sexy para um programa sobre sexo. Danilo Gentili, Carioca e Rachel Sheherazade responderam com comentários machistas e irônicos. "Lembrei que no VMB em 2009 Gentilli me falou que tem medo de bu****. Luz e coragem para a filha do Carioca. Rachel, que tristeza ler isso", rebateu a apresentadora.

Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO