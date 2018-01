As 10 declarações mais estranhas de Janaina Paschoal

"Eu sofri mais do que sofreria em outras situações pelo fato da presidente da República ser mulher", afirmou na sessão final de julgamento do impeachment no Senado. "Muito me doeu o fato de constatar ser justamente eu a pessoa a solicitar o afastamento da primeira mulher presidente da República do País." Depois de Dilma insistir no fato de que seu impeachment tinha uma carga de misoginia, Janaina não conseguiu fugir do tema. No fim das contas, ficou parecendo meio forçado tocar no assunto assim, depois de tanto tempo.

Foto: Ueslei Marcelino/Reuters