Ary Fontoura viverá ex-presidente Lula em filme

O ator Ary Fontoura, viverá Luíz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, no filme Polícia Federal - A Lei É Para Todos.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, o ator teria sido convidado pelo próprio diretor do longa, que será inspirado na Operação Lava Jato, Tomislav Blazic. As gravações devem ocorrer no mês que vem, no Rio de Janeiro.

Além da pouca semelhança física, também chama atenção a diferença de idade entre os dois, uma vez que Ary tem 83 anos e Lula 71.