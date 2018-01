Artistas lamentam morte de Carrie Fisher, a princesa Leia de 'Star Wars'

A atriz Carrie Fisher, conhecida por interpretar a Princesa Leia morreu em decorrência de um ataque cardíaco nesta terça-feira, 27, de acordo com site da revista People.

"É com muita tristeza que Billie Lourd confirma que sua amada mãe, Carrie Fisher, morreu às 8h55 desta manhã", foi o comunicado oficial divulgado pelo porta-voz da família, Simon Halls, em nome da filha da atriz.

Carrie interpretou uma das principais personagens da série de filmes Star Wars, e muitos fãs lamentaram a morte da atriz, entre els, personalidades conhecidas. Veja abaixo:

.@CarriefFisher was a brilliant writer, actor, and friend. She was so much fun. I can't believe she's gone. https://t.co/wpxGvBWA0b