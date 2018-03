Artistas lamentam a morte de Rubén Aguirre, o Professor Girafales de 'Chaves'

Foto: Reprodução

Nesta manhã de sexta-feira, 17, o ator mexicano Rubén Aguirre, conhecido por interpretar o Professor Girafales em Chaves, morreu aos 82 anos.

Recentemente, Aguirre passou 11 dias internado por conta de uma pneumonia, além de batalhar contra doenças como diabetes, cálculo na vesícula e problemas na coluna.

Nas redes sociais a repercussão é alta e o assunto já atingiu as primeiras colocações dos assuntos mais comentados no mundo todo através do Twitter.

Veja a reação de alguns artistas, que lamentaram a morte do eterno Professor Girafales:

Meu professor favorito descansa em paz... Hoje meu grande amigo Rubén Aguirre parte deste plano. Sentirei muito sua falta — Edgar Vivar (@varedg) June 17, 2016