Artistas e personalidades da mídia não conseguem se eleger no Rio e em São Paulo

Foto: Reprodução/Instagram

Diversos artistas e personalidades da mídia que se candidataram para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e de São Paulo não conseguiram ser eleitas.

Entre os nomes mais conhecidos destaca-se o do sambista Dudu Nobre, que disputou pela primeira vez uma eleição. No total, o cantor teve apenas 1.625 votos, número muito abaixo do necessário para ser eleito.

Agnaldo Timóteo, que já foi deputado federal, vereador pelo Rio de Janeiro e também por São Paulo, não conseguiu se colocar entre mais bem votados do Rio de Janeiro. O cantor recebeu 4.821 votos.

MC Serginho, do hit Eguinha Pocotó, também ficou de fora e recebeu apenas 1.366 votos.

A cantora Sandra de Sá não se elegeu vereadora pelo Rio de Janeiro com seus 1.993 mil votos.

Na lista de candidatos também havia o ex-BBB Diego Grossi, participante da 14ª edição do programa, que terminou na apuração com apenas 494 votos. O ator Theo Becker também teve um desempenho semelhante, finalizando com 421 votos.

Por fim, a ex-paquita Cátia Paganote foi a personalidade no Rio de Janeiro que teve o pior desempenho: 167 votos.

Já em São Paulo, Thammy Miranda também não conseguiu se eleger com seus 12.408 votos. O mesmo aconteceu com o ex-BBB Dicesar, que teve 2.932 votos; Leo Aquilla, com 5.146 votos; e a Mulher Pêra, com apenas 294 votos.