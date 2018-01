Artistas de direita e de esquerda se reúnem para pedir 'fora Temer'

Aristas pedem saída do presidente Michel Temer (PMDB). Foto: Dida Sampaio/Estadão

Letícia Sabatella publicou uma imagem no Instagram nesta quinta-feira, 1º, na qual aparece junto a artistas de direita e de esquerda e afirma que, apesar da diferença de pensamentos, todos querem a saída do presidente Michel Temer (PMDB).

Entre os artistas, estão Caetano Veloso, Christiane Torloni, Wagner Moura, Glória Pires, Camila Pitanga, Marcelo Serrado, Gabriel Leone, Dirah Paes e Tico Santa Cruz.

"Mesmo com todas as nossas diferenças de pensamentos, provamos que podemos dialogar e nos respeitar uns aos outros. Isso é democracia. Saímos desse encontro com o desejo em comum de ver Temer cassado no próximo dia 6 para que possamos dar os próximos passos. #TemerJamais", escreveu Letícia Sabatella.