Artistas celebram o Dia da Mulher nas redes sociais

8 de março é o Dia Internacional da Mulher, e, por conta da data, diversas personalidades brasileiras e estrangeiras utilizaram suas redes sociais para publicar homenagens ao dia.

Seja através de reflexões, como nos casos da atriz Taís Araújo e Fernanda Souza, com fotos próprias, como Ana Maria Braga e Cléo Pires, ou até mesmo com bom-humor, como as apresentadoras Xuxa e Luciana Gimenes, diversas artistas compartilharam seus sentimentos em relação ao Dia da Mulher nas redes sociais.

Confira abaixo:

Oi meninas, no tutorial de hoje vamos ensinar como ser parte da história, salvar o mundo e manter os fios impecáveis! Fiquem ligadinhas hahahaha Uma publicação compartilhada por Tais Araújo (@taisdeverdade) em Mar 8, 2017 às 11:04 PST

Parabéns a todas as mulheres e todos os seres humanos que respeitam o próximo!Repost da @jumattoni que respostou o @pensamentoaleatorio #diainternacionaldamulher Uma publicação compartilhada por F e r n a n d a S o u z a (@fernandasouzaoficial) em Mar 8, 2017 às 5:34 PST

#gypsy #mamma #womansday #gift #fechamento #redgod #vontadedeseila #diasemmulheres #cama Uma publicação compartilhada por Cleo Pires. Atriz/Actress (@cleopires_oficial) em Mar 8, 2017 às 9:28 PST

Hahaha....nós mulheres nos achamos né? Feliz diasss Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) em Mar 8, 2017 às 8:12 PST

Kkk feliz dia das mulheres Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez (@lucianagimenez) em Mar 8, 2017 às 6:14 PST

Muito obrigada Que os nossos dias sejam sempre lindos #diadamulher #diainternacionaldamulher Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16) em Mar 8, 2017 às 5:41 PST

8 de Março, Dia Internacional da Mulher! Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao) em Mar 8, 2017 às 7:33 PST

Feliz dia pra nós mulheres! Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial) em Mar 8, 2017 às 5:47 PST

Sabemos que todo dia é nosso dia... ou deveria ser! Né?! Hehehe. A @giolaseroficial deixa aqui sua homenagem hoje e sempre mulherada !!!!!! Uma publicação compartilhada por EquipeGio (@gioanto) em Mar 8, 2017 às 10:54 PST

Today is #InternationalWomensDay. To many it’s a typical calendar date, but to me, it’s a day to reflect on the... https://t.co/QUf5af2maR — Jessica Alba (@jessicaalba) 8 de março de 2017

women rule! — Kendall (@KendallJenner) 8 de março de 2017

Olhando para a lagarta, Deus a viu mulher... Foto: @victorchaves Uma publicação compartilhada por Victor Chaves (@victorchaves) em Mar 8, 2017 às 8:06 PST

TIAGO ABRAVANEL by @jequiti !!!❤️️ #FelizDiaDasMulheres #8demarço Uma publicação compartilhada por Tiago Abravanel (@tiagoabravanel) em Mar 8, 2017 às 9:44 PST

❤ #EuDirijoQueNemMulher Neste dia internacional das mulheres faça parte dessa campanha por um trânsito com mais respeito. Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Mar 8, 2017 às 5:47 PST

As mulheres da minha vida... todo o meu amor e coração é de vcs. #felizdiainternacionaldamulher Uma publicação compartilhada por Michel Teló (@micheltelo) em Mar 8, 2017 às 8:41 PST