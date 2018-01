Artista brasileiro cria boneca de Beyoncé grávida 

Todos os trabalhos de Marcus fazem parte de uma coleção particular e não estão à venda Foto: Marcus Baby/ REUTERS/Lucy Nicholson

Marcus Baby é um artista conhecido por fazer miniaturas de personalidades, como cantores e atores. A boneca da vez é Beyoncé grávida, vestida com o figurino do Grammy 2017. Com uma barriga de plástico e um piercing falso no umbigo, a criação de Marcus ficou parecida com a cantora.

"O trabalho consumiu 5 dias e toda roupa é feita em strass dourado, metal, correntes, argolas e arame", explica o artista. "A boneca ganhou uma barriga de grávida de plástico e até um falso piercing no umbigo tal como usado pela cantora". Essa é a terceira boneca que Marcus faz em homenagem à cantora.

Todos os trabalhos de Marcus fazem parte de uma coleção particular e não estão à venda.

Veja como ficou a boneca: