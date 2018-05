Arthur Aguiar se diz preparado para ser pai

Em participação no programa 'Domingão do Faustão', o cantor Arthur Aguiar disse estar preparado para ser pai Foto: Instagram/@mayracardi

Em participação no quadro Ding Dong, do Domingão do Faustão, no domingo, 6, Arthur Aguiar conversou com o apresentador Faustão sobre a gravidez da esposa, a ex-BBB Mayra Cardi. O cantor revelou que está preparado para ser pai porque sempre quis isso.

"Estou preparado. É o maior sonho da minha vida, sempre quis ser pai, desde novo", disse Arthur. "Apesar de as coisas na minha vida acontecerem de forma mais rápida, são consistentes", continuou. O casal será pai de Sophia, que deve nascer em outubro e já tem uma conta no Instagram com 74 mil seguidores.

Casado há quatro meses com a personal trainer, Arthur falou também um pouco sobre a convivência com Mayra. "Tive a felicidade de conhecer a Mayra, a gente fala que foi um reencontro, parece que a gente já se conhecia, ficamos horas falando da vida. As coisas foram acontecendo de forma muito interessante e bacana entre a gente. Estou extremamente feliz de ser pai pela primeira vez, maior sonho e desafio da minha vida, com certeza", concluiu.