Arthur Aguiar e Mayra Cardi confirmam que estão namorando

O ator Arthur Aguiar e a ex-BBB Mayra Cardi confirmaram que estão namorando após fãs suspeitarem do romance. Os dois trocaram elogios no Instagram no último domingo, 2, e seus seguidores na rede social começaram a especular se eles estariam juntos.

Arthur postou uma foto com a legenda romântica: “Pelos olhos de quem consegue arrancar de mim o meu sorriso mais puro e sincero”. “Você tá muito gato menino...dá insônia”, comentou Mayra na foto. “Não mais que a pessoa que tirou a foto”, respondeu o ator. A assessoria de imprensa do ator confirmou o relacionamento ao E+, mas disse que ele não vai dar nenhuma declaração sobre sua vida pessoal.

Mayra terminou um casamento de seis anos com o empresário Greto Guariz em junho, e Arthur rompeu um namoro de um ano com a modelo Camila Mayrink no final de 2016.