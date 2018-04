Arthur Aguiar anuncia gravidez de Mayra Cardi com clipe; assista

Ator Arthur Aguiar e Mayra Cardi Foto: Instagram/@arthuraguiar

Após quatro meses de casados, Arthur Aguiar e Mayra Cardi anunciaram nesta sexta-feira, 20, que estão esperando um filho. A novidade foi contada por meio de um novo videoclipe do ator e cantor.

Leia também: Mayra Cardi e Arthur Aguiar são expulsos de apartamento em Veneza

O vídeo da música Maior Presente Que Deus Me Deu mostra Arthur chegando em casa e sendo surpreendido com um caminho de fotos do casal. As imagens levam até o sofá, onde um par de sapatos infantis o esperam.

Os fãs do casal, pegos de surpresa, perguntaram se tudo o que estava no vídeo era verdadeiro. “Pelo amor de Deus, não é possível que vocês não entenderam: é real! Foi muito difícil esconder esse segredo por três, quase quatro meses, mas valeu a pena”, falou o ator em um vídeo no seu Instagram.

“Meu amor, te dou o meu coração, tô deixando na sua mão, só promete que você vai cuidar do amor que agora não é só mais meu, veja só, a família cresceu, maior presente que Deus me deu”, canta Arthur no refrão da música.

Mayra já tem um filho de 17 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Assista ao videoclipe: