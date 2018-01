Arlindo Cruz emagrece 30 kg na CTI e permanece com lado esquerdo do corpo paralisado

Cantor está internado desde internado desde março Foto: Globo/Carol Caminha

Arlindo Cruz já emagreceu cerca de 30 quilos durante os 49 dias que está internado no CTI da Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, Rio de Janeiro.

O cantor, que sofreu um AVC, foi submetido a uma cirurgia de traqueostomia e se alimenta por uma sonda, segundo o Extra. Apesar da recuperação, Arlindo - que já respira sem a ajuda de aparelhos - apresenta algumas sequelas.

Ao site, seu filho, Arlindinho, disse que o cantor pode continuar sua carreira, mas com restrições. "Ele está com o lado esquerdo paralisado, mas acreditamos que terá uma vida ativa, nem que continue compondo e tocando em casa, longe dos palcos".

Se tudo correr bem, Arlindo deve ser transferido para a semi-intensiva no final dessa semana.

Para agradecer pela recuperação, a família de Arlindo realizará uma missa no dia 20 de maio. "Será uma corrente. Os fãs perguntam quando ele voltará aos shows e será uma oportunidade para conversarmos com eles e orarmos. Muita gente não tem noção do estado do meu pai. Ele é uma pessoa muito religiosa e isso contribuirá para sua melhora", disse ao Extra.