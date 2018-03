Arlindo Cruz é transferido de hospital no Rio de Janeiro

O cantor Arlindo Cruz foi transferido de hospital no Rio de Janeiro para continuar o tratamento do AVC que sofreu há quase um ano Foto: Christina Rufatto/Estadão

O cantor Arlindo Cruz, internado desde março de 2017 por conta de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, foi transferido de hospital na última quinta-feira, 1, para continuar o seu tratamento de reabilitação.

“A Casa de Saúde São José informa que o cantor Arlindo Cruz foi transferido, na tarde desta quinta-feira, para o Hospital Placi, em Botafogo, Rio de Janeiro. Nesta etapa, o foco será a reabilitação motora, representando uma fase de transição entre o tratamento médico e o retorno para domicílio”, diz o boletim médico obtido pelo E+.

A longa recuperação do sambista vem sendo divulgada pelo seu filho, Arlindinho, nas redes sociais. "Meu pai está um gato de cabelo cortado. Não estou conseguindo me conter de tanta felicidade", escreveu o também cantor quando postou a primeira foto do seu pai desde a sua internação, em janeiro deste ano.