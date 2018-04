Ariana Grande lança primeira música após atentado em Manchester

A cantora Ariana Grande. Foto: Andrew Hamik / AP Photo

A cantora de 24 anos postou um vídeo de No Tears Left To Cry em seu Instagram nesta sexta-feira, 20. A íntegra do clipe está disponível em seu canal no YouTube.

A canção, carregada na emoção, inclui as letras: "Right now i'm in a state of mind / I wanna be in like all the time / Ain't got no tears left to cry / So I'm pickin' it up, I'm picking' up."

Em tradução livre: "Neste momento eu estou em um estado de espírito / Eu quero estar nele o tempo todo / Não há lágrimas que me restam para chorar / Então eu estou seguindo em frente, seguindo em frente."

Ariana suspendeu sua turnê, a Dangerous Woman Tour, depois que um ataque terrorista matou 22 pessoas e feriu mais de 500 na Manchester Arena em maio de 2017. Ela voltou à cidade semanas depois para o show de caridade One Love Manchester.

Confira a música e o clipe abaixo: