Ariana Grande lança disco e exige o mesmo respeito dado aos artistas masculinos

Ariana lançou seu terceiro álbum de estúdio 'Dangerous Woman'. Foto: Reprodução/Instagram

A cantora e atriz Ariana Grande lança nesta sexta-feira, 20, seu terceiro álbum de estúdio, Dangerous Woman, e para divulgá-lo concedeu uma entrevista para revista Billboard.

A popstar defendeu a cantora Selena Gomez pelo fato de a imprensa sempre a tratar como ex-namorada de Justin Bieber e não mencionar a artista sobre seus atuais trabalhos e álbuns. "Não vou citar quem é, pois seria drama demais, mas tirem suas próprias conclusões sobre quem estou falando, mas eu vi uma chamada recentemente em que falava que tal cantora era ex de certo alguém e isso me revoltou. A pessoa tem várias músicas lançadas no último ano e não namorava a tal pessoa há muito tempo, chame-a pelo nome dela. Eu nunca vou aceitar o fato das pessoas sempre vincularem uma mulher de sucesso a um relacionamento com um homem", argumenta a cantora.

Ariana também foi questionada pela revista sobre a posição da mídia no momento em que artistas masculinos do momento, como Zayn Malik e seu amigo Justin Bieber, divulgam trabalhos e capas de revista em que aparecem sem camisa ou mostrando qualquer parte do corpo sem preocupação com o olhar do público.

Ariana Grande em ensaio feito para a revista Billboard americana. Foto: Reprodução/Instagram

"Se você adora o quanto é sexy um artista masculino sem camisa, quando uma mulher decidir fazer o mesmo e se mostrar de calcinha, ou mostrar seus peitos em uma sessão de fotos para uma revista, ela necessita ser tratada com a mesma admiração e respeito, e eu vou dizer isso até quando eu for uma velhinha", explica.

O álbum Dangerous Woman conta com as participações de Macy Gray, Future, Lil' Wayne e Nicki Minaj.