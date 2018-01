Ariana Grande faz homenagem à vítima mais nova de atentado em Manchester

Ariana Grande lembrou de fã que morreu no atentado em Manchester. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Na última quinta-feira, 6, Ariana Grande fez uma homenagem em seu Instagram para Saffie Roussos, a vítima mais jovem do atentado de Manchester no dia 22 de maio, que deixou 22 mortos. A menina completaria nove anos no dia 6 de julho.

"Saffie, nós estamos sonhando com você, baby", ela escreveu na legenda, acompanhada de um emoji de bolo de aniversário.

O atentado suicida após o show da cantora em Manchester deixou 22 morto e 59 feridos. No dia 4 de junho, cantora fez um show beneficente para em homenagem em parceria com diversos artistas, como Miley Cyrus, Coldplay, Liam Galagher, Justin Bieber e Katy Perry.