Ariana Grande diz que Gloria Estefan lhe estimulou a seguir na carreira de cantora

Em conversa com o programa britânico de Alan Carr, ela detalhou: "Eu estava de férias com a minha família e fui cantar no karaokê, e foi uma escolha terrível de canção. Nós estávamos em um cruzeiro e escolhi 'My Heart Will Go On', de Titanic. Realmente uma escolha sombria, mas eu tinha apenas 6 ou 7 anos e não sabia o que estava fazendo. Depois que terminei, alguém veio e foi tipo 'Gloria Estefan adoraria falar com você'. Eu falei: 'Está falando sério?'. E o meu irmão também disse: 'Está mesmo falando sério?' E fomos juntos dar um oi para ela. Ela me disse: 'Queria apenas dizer que você é muito talentosa e nunca desista'. Foi louco", completou.

A cantora de 23 anos admitiu anteriormente que tinha medo de que algo ruim acontecesse com sua voz. "Um dos meus maiores medos é algo ruim acontecer com a minha voz, porque as cordas vocais são bem frágeis", compartilhou.