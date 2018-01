Aretha Franklin cancela show por problemas de saúde

Aretha Franklin faria um show em Toronto, mas, por ordens médicas, não pôde realizar a viagem. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Aretha Franklin realizaria um show em Toronto, no Canadá, no próximo sábado, 1º. A apresentação, porém, foi cancelada "por ordens médicas", segundo a casa de shows.

"O show de Aretha Franklin originalmente agendado para dia 1º de julho, no Sony Centre for the Performing Arts, foi adiado. Por ordens médicas, Aretha Franklin, não pôde fazer a viagem para Toronto essa semana. De qualquer forma, nós estamos felizes em anunciar que ela ainda vai se apresentar no Toronto Jazz Festival em 28 de junho de 2018", diz o comunicado.

Até o momento, a cantora não se pronunciou e não falou qual é seu estado de saúde.