Apresentador pede desculpas a Ludmilla e diz que 'pobre macaca' não é ato de racismo

Marcão do Povo disse que 'Ludmilla está vivendo de processos, não de shows'. Foto: Divulgação | Reprodução/Record TV

Marcão do Povo, o apresentador do Balanço Geral da TV Record do Distrito Federal, resolveu se desculpar com a cantora Ludmilla após chamá-la de 'pobre macaca' em seu programa.

Em entrevista ao site Timeline Gaúcha na última quinta-feira, 19, o apresentador justificou sua fala. "'Pobre macaca' são pessoas que eram pobres e conseguiram subir na vida. Ela era pobre e conseguiu subir na vida. E não dá valor a seus fãs. Em momento algum eu cometi ato racista", disse Marcão.

Ele ainda afirmou que não tem nada contra a cantora. "É uma expressão usada principalmente por nós que fomos criados no interior. Temos essa brincadeira, uma expressão usada em bares. De maneira alguma eu quis 'denegrir' a imagem de Ludmilla", justificou.

Depois das explicações, ele resolveu se desculpar: "Eu peço desculpas à Ludmilla e a todos os seus fãs". Sobre o anúncio de que Ludmilla vai processá-lo, ele se defendeu ironizando as ações da cantora na Justiça. "A Ludmilla entrou com ação contra alguém que falou que o cabelo dela era preto. Entrou com ação porque alguém falou que o short dela era preto. Ela está vivendo de processos, não de shows. Até porque está muito em baixa a cantora hoje no Brasil. Ah, e nem sabemos se o nome dela é Ludmilla ou Kátia. Para não atender o povo, ela diz que é Katia", disse.

Ele finalizou dizendo que ainda não foi demitido da Record TV. "Não assinei o destrato ainda e quero continuar", comentou Marcão.