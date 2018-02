'Aprendi que eu tenho uma força descomunal', constata Rafa Brites no aniversário de um ano do filho

Os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites ao lado do filho Rocco. Foto: instagram.com/rafabrites

A apresentadora do Vídeo Show Rafa Brites comemorou o aniversário de um ano de seu primeiro filho, Rocco, fruto da relação com o marido Felipe Andreoli, jornalista e apresentador do Esporte Espetacular. "Eu fiquei orgulhosa da mãe que eu me tornei", admitiu Rafa, que já fez comentários sobre a participação ativa do marido na criação do filho.

Ao lado de uma foto no momento do trabalho de parto, Rafa fez um relato de como têm sido os dias e que mudanças percebe nela mesma. "Aprendi a respeitar a natureza e seu tempo perfeito ao ver uma gotinha de leite saindo de dentro de mim. Descobri que tenho uma audição tão apurada que escuto uma respiração mais profunda estando a muitos metros de distância. Eu achava que eu precisava dormir 8 ou ao menos 2 horas seguidas... Que nada".

Durante toda a gestação de Rocco a mãe se preparou para ter um parto normal. Ela de fato conseguiu os 10 centímetros de dilatação, mas o bebê não estava passando. Após quase 20 horas de trabalho de parto e contrações, a equipe médica decidiu pela cesária. A opção foi encarada com alívio pela apresentadora, que à época relatou a situação em seu Instagram. "Eu havia dado o meu melhor e sabia que independentemente de como, eu estava prestes a conhecer meu filho".

Um ano depois, ela constatou: "eu adoro reclamar que você está um grude, que eu não posso sumir do campo de visão que você chora... na verdade eu fico me achando o máximo". "Nesse dia 2 de fevereiro aí da foto eu não poderia imaginar que eu voltaria a brincar igual criança e que minha maior diversão da vida seria correr pela sala gritando o papai vai nos pegar... corre, corre."

