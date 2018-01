Após três semanas internada, Eva Wilma recebe alta do hospital

A atriz Eva Wilma teve alta hospitalar nesta sexa-feira, 15 Foto: Divulgação|Globo

Após passar três semanas internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a atriz Eva Wilma recebeu alta na noite de ontem, 14. A notícia foi confirmada na tarde de hoje, 15, em sua página do Facebook.

"Meus queridos, deixei o hospital ontem à tarde. Quero agradecer as inúmeras e infinitas mensagens de carinho e orações. Sentir o carinho de vocês me ajudou imensamente em minha recuperação. Estou recuperada, em casa, graças a Deus e à energia de todos que me enviaram, energias positivas de carinho e afeto. Saibam que cada um de vocês tem uma parte em meu pronto restabelecimento. Mais uma vez, obrigada pelo carinho de todos esses anos ao meu lado. Beijo carinhoso. Eva."

Eva deu entrada no hospital no dia 25 de março, sentindo falta de ar. Após alguns exames, foi diagnosticada com embolia pulmonar, mas tratou de avisar aos fãs que não se tratava de algo grave logo quando foi internada.

"Senti um desconforto respiratório na última quinta-feira, 24. No dia seguinte vim ao Hospital Albert Einstein para exames, quando fui diagnosticada com uma leve embolia pulmonar. Fui encaminhada à UTI para os procedimentos e tive uma rápida resposta positiva às medicações, sem a necessidade de nenhum procedimento invasivo. Estou bem, me recuperando tranquilamente, assistindo TV, lendo e principalmente, descansando", escreveu ela na rede social.

