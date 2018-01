Após traição, Ozzy Osbourne renova votos de casamento

Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne. Foto: Gus Ruelas / Estadão

Após um suposto caso de traição envolvendo o cantor Ozzy Osbourne e sua mulher, Sharon Osbourne, que culminou com a separação do casal, os dois reataram o relacionamento, de acordo com informações da revista Hello!.

"Para mim, na verdade, esse foi nosso dia de casamento. É o que eu lembrarei. Sharon e eu passamos por muita coisa, e, honestamente, isso me parece um novo começo", disse o cantor.

Sharon, por sua vez, contou à publicação: "É difícil reconstruir a confiança, mas não consigo imaginar minha vida sem Ozzy. A cerimônia foi linda. Nós estamos apaixonados novamente".

De acordo com o site E! News, a cerimônia ocorreu no hotel The Wynn, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, justamente no Dia das Mães. Sharon publicou uma foto na mesma data em suas redes sociais, confira abaixo: