Após 'The Simple Life', socialite Nicole Richie cria galinhas

Nicole Richie fez sucesso em 'The Simple Life' ao lado de outras socialites - todas passavam a viver com pessoas de classe média e adotar o mesmo estilo de vida Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Nicole Richie, que fez sucesso ao lado de Paris Hilton no reality show The Simple Life há 13 anos, incorporou à sua vida um pouco da atmosfera do programa que colocava socialites para viverem uma vida "mais simples". A estilista cuida, em sua mansão em Beverly Hills, de oito galinhas. Inclusive, ela chegou a construir um galinheiro que imita sua própria casa.

Em entrevista à revista Architectural Digest, Nicole, que tem 32 anos, é casada com o cantor Joel Madden e tem dois filhos pequenos, revela que começou a comprar galinhas há três anos - cinco no começo e mais três que estão para chegar. Ela lembra bem quando as aves chegaram.

"Eu estava em Nova York no baile de gala do Metropolitan Museum of Art, vim para casa e elas estavam entregues (ela morava em NY à época). Criei elas dentro de casa por seis semanas e depois já era hora de colocá-los em um galinheiro", conta.

Ao mudar-se para Beverly Hills com a família, Nicole Richie decidiu construir um galinheiro que fosse semelhante à sua mansão. A casinha de madeira para as aves é cinza e minimalista. "Fizemos uma versão miniatura da minha casa em termos de cor e estilo. Eu queria apenas uma paleta de cores", afirmou.

Os filhos, Harlow, de 9 anos, e Sparrow, de 7, gostam das aves, mas o marido, Joel, não dá muita atenção. "Joel olhou para elas acho que duas vezes. Quando os amigos deles estão por aqui, ele quer ser legal e leva eles para dar uma volta no galinheiro. Senão, ele não dá bola para as galinhas", conta Nicole, rindo.