Após ‘tapa’, Donald Trump e Melania aparecem de mãos dadas

Donald e Melania apareceram de mãos dadas nesta terça-feira, 23 Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

O ‘tapinha’ de Melania Trump no presidente e marido Donald Trump levantou rumores sobre o relacionamento do casal. Mas, aparentemente, eles fizeram questão que apaziguar os boatos de briga entre os dois.

O casal, que esteve em visita a Israel nesta segunda-feira, 22, apareceu junto de mãos dadas ao embarcar em viagem para o Vaticano.

A relação do casal Trump é questionada desde a posse do republicano. Eles já apareceram afastados por diversas vezes e, no início de maio, Melania curtiu um tuíte emblemático do escritor Andy Ostroy, que indicava que havia 'um muro' entre ela e o marido.