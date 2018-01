Após série de negativas, Val Kilmer admite câncer

Val Kilmer admite câncer pela primeira vez Foto: Warren Toda/EFE

O ator Val Kilmer, de 57 anos, admitiu pela primeira vez que teve um câncer após sucessivas negativas nos últimos anos. Ele usou a palavra ao ser questionado por um fã no Reddit AMA (Ask Me Anything), explicando que ainda está se recuperando.

Rumores de que a estrela do filme Top Gun estava doente começaram a surgir em 2015, após ser visto no centro médico da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Dois meses depois, apareceu com um tubo de traqueostomia no pescoço.

Na época, o ator Michael Douglas comentou que seu amigo enfrentava um câncer oral, do mesmo tipo que ele havia enfrentado anos antes. Em resposta, Val Kilmer publicou no Facebook que o colega estava mal informado.