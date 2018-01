Após ser repreendida, Rachel Sheherazade sai em defesa de Silvio Santos

"Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão e faz por sua conta", disse Silvio Santos Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Rachel Sheherazade saiu em defesa de Silvio Santos após ter sido repreendida ao vivo durante a cerimônia do Troféu Imprensa. Em um post no Twitter, a jornalista citou uma frase supostamente de Mario Quintana, ironizou quem criticou seu patrão pelas 'brincadeiras' e agradeceu a oportunidade de trabalho.

"Patrão, há que haver um mínimo de inteligência para entender nossas brincadeiras! Obrigada pela chance de fazer brilhar o meu intelecto!", escreveu Sheherazade.

Ela também cita uma frase, supostamente do poeta gaúcho Mario Quintana.

Patrão, há que haver um mínimo de inteligência para entender nossas brincadeiras! Obrigada pela chance de fazer brilhar o meu intelecto! pic.twitter.com/52WdoUKEsN — Rachel Sheherazade (@RachelSherazade) 11 de abril de 2017

Enquanto alguns internautas criticam a jornalista por seguir ao lado do patrão, outros questionam se a frase é, de fato, de Mario Quintana.

@RachelSherazade Ironia mesmo é pegar citações falsas da internet dizendo que a burrice é invencível! Ou, onde o Quintana teria dito isso?? — ana tersariol (@ATersariol) 11 de abril de 2017

Relembre. A reprimenda de Silvio Santos a Rachel Sheherazade e Danilo Gentili neste domingo, 9, durante o Troféu Imprensa, suscitou uma grande quantidade de críticas. Na ocasião, Silvio constrangeu seus empregados por conta dos comentários políticos feitos no SBT Brasil e no The Noite.

Sheherazade levou a bronca mais pesada. "Você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais, porque você foi contratada para ler notícias, não para dar sua opinião", disse Silvio Santos. "Eu contratei você para você continuar com sua beleza e com sua voz para ler as notícias do teleprompter", declarou o chefe do SBT.