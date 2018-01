Após ser preso, MC Guimê recebe apoio da namorada

Namorada de Guimê, a funkeira Lexa publicou mensagem de apoio ao rapper Foto: Reprodução/Instagram

A funkeira Lexa, namorada de MC Guimê, postou uma mensagem de apoio ao cantor nas redes sociais após ele ser preso na madrugada de segunda-feira, 9, por porte de drogas na cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

"Você trabalha pela sua família, é amoroso, justo e honesto. Acho que antes de você fazer a sua primeira tatuagem na pele, fez uma um pouco antes no coração... e escreveu: AMOR, você é puro amor! Te amo, só quem te conhece sabe o quanto você ajuda todos ao seu redor e é isso que importa pra mim, aliás, é o que deveria importar para todo o mundo. Meu amor", escreveu Lexa.

Guimê, por sua vez, apenas disse nas redes sociais que "diferente do que vários querem, estou firmão e trabalhando muito".

A prisão do artista aconteceu em uma blitz após os policiais receberem uma denúncia de porte de drogas. MC Guimê afirmou, durante a prisão, que os cigarros de maconha eram para uso pessoal e de outras duas pessoas.

Guimê não resistiu e entregou a mochila com a droga aos policiais. No entanto, uma mulher de 32 anos que estava com ele acabou detida por desacato. Na van ainda estavam outros dois homens.

O rapper foi levado para a delegacia, onde foi ouvido pelo delegado de plantão e liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência.