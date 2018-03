Após ser demitido do SBT, Moacyr Franco participa do Altas Horas e faz pergunta para sexóloga

Reynaldo Gianecchini, Moacyr Franco e Bella Piero no Altas Horas Foto: Globo/ Divulgação

Serginho Groisman recebeu Moacyr Franco, Reynaldo Gianecchini e Bella Piero no programa Altas Horas, deste sábado, 24. O humorista, que foi demitido do SBT após 20 anos na emissora, foi homenageado com a exibição de atuações antigas que fez na Globo. Bastante à vontade e sem se intimidar com a participação da plateia jovem, Moacyr também fez uma pergunta à sexóloga da atração.

"O pimpolho sabe quando a gente está acordado ou dormindo?", questionou. Laura Muller explicou que ereções espontâneas são normais e ocorrem para manter a saúde do órgão masculino.

O humorista continuou e contou detalhes de sua intimidade. "O meu, quando está dormindo, está maravilhoso e quando acorda 'puf'. Acordei, pronto, dançou", disse Franco.

Em janeiro, o humorista já tinha sido homenageado pelo Video Show. Anunciado pelos apresentadores Joaquim Lopes e Sophia Abrão como "grande artista", ele foi até os estúdios Globo para um encontro com o repórter Rafael Cortez. Os dois relembraram trechos da carreira de Moacyr na emissora global.

Recentemente, Moacyr Franco também gravou uma participação especial na super série da Globo, Ilha de Ferro.

