Após ser citada em delação da JBS, apresentadora do SBT é xingada na web

Foto: Divulgação/SBT

A apresentadora Patrícia Abravanel voltou a sofrer ataques nas redes sociais por motivos políticos. Desta vez, a filha de Silvio Santos despertou a ira dos internautas após ter o nome citado na delação premiada de Ricardo Saud, diretor da JBS.

Leia também: Diretor da JBS diz que filha de Silvio Santos participou de jantar de negociação de propina

No vídeo, Saud diz que Patrícia acompanhou seu então noivo, o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN), em um jantar na casa de Joesley Batista, organizado para levantar a propina para a campanha eleitoral de seu sogro, Robinson Faria (PSD-RN), que concorria ao cargo de governador do Rio Grande do Norte - e acabou eleito em 2014.

"Foi um jantar muito elegante até. Foi o Fábio Faria com a noiva dele, a Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos. Foi o Robinson Faria com a esposa dele, nós todos com as esposas, tal, para tratar de propina. Até bacana, né? Todo mundo com as esposas para tratar de propina", disse Saud.

Desde que o vídeo veio à tona, Patrícia recebeu uma avalanche de críticas em seus perfis nas redes sociais. "Ladra" e "falsa moralista" foram alguns dos comentários mais brandos, mas muitos vieram carregados de xingamentos e ofensas.

. Foto: https://www.instagram.com/patriciaabravanel/

. Foto: https://www.instagram.com/patriciaabravanel/

. Foto: https://www.instagram.com/patriciaabravanel/

Em abril, Patrícia foi alvo de ataques nas redes sociais pelo fato de seu marido, Fábio Faria, constar na lista de pedidos de inquérito do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.