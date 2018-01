Após ser cassada, mãe de Wesley Safadão recebe diploma de vice-prefeita

. Foto: Reprodução / Facebook @Dona Bill

Mesmo tendo sido considerada inelegível em outubro deste ano, a mãe do cantor Wesley Safadão, Valmira Silva de Oliveira, também conhecida como Dona Bill, recebeu seu diploma de vice-prefeita para o próximo mandato na cidade de Araçoiaba, no interior do Ceará.

A sentença havia sido dada pela juíza Cynthia Nóbrega Pereira Franklin Thomaz, da 67ª zona eleitoral, mas Bill entrou com recurso junto ao TSE. De acordo com a decisão, a mãe de Safadão teria entregue ambulâncias ao município como doação pessoal. Porém, os veículos haviam sido comprados com verba da Prefeitura. A divulgação da entrega das ambulâncias também havia sido considerada como propaganda irregular.

Porém, de acordo com o G1, ela vai tomar posse normalmente no próximo mês de janeiro, uma vez que o processo está em julgamento com vistas pela juíza da corte do TRE, Kamile Moreira Castro, com previsão para ser retomado em 23 de janeiro.

Mesmo que a cassação seja mantida, ainda é possível o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A diplomação de Dona Bill e dos vereadores da cidade aconteceu em uma escola estadual e foi presidida pelo juiz eleitoral Ricardo de Araújo Barreto.

A coligação de Bill, chamada de "Araçoiaba, Governo do Povo" e composta por PSDB, PMDB, PSB, PSC e PR, seu partido, teve 8.238, ou cerca de 40% dos votos válidos no município.

A família de Wesley Safadão não é nova na política: além de sua mãe estar indo para o segundo mandato, seu pai, Wellington Nonato Silva, também recebeu seu diploma após ter sido reeleito vereador na cidade.