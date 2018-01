Após ser barrado, MC Livinho desiste de show em Porto Alegre

O cantor MC Livinho Foto: Instagram / @mc_livinho

O cantor MC Livinho se queixou do mau tratamento que recebeu e desistiu de fazer um show na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na última quarta-feira, 15.

Segundo ele, a apresentação foi cancelada por ele depois de o segurança do evento barrá-lo na entrada do local. Em seu Instagram Stories, o cantor alegou falta de organização da produção e publicou uma mensagem reclamando do ocorrido.

“Falta de organização. Nunca vi isso, contrata o artista e a segurança responsável da casa com a produção de equipe da festa do lado não deixa o artista entrar no show e ainda faltam com respeito”, escreveu em uma das imagens.

A assessoria do cantor informou em nota que teve problemas já ao chegar ao hotel na cidade pela manhã, pois as reservas no local não tinham sido pagas. No local do evento, a assessoria diz que a equipe do artista teve dificuldade em acessar o evento e, depois, de se movimentar no local. "Faltou à produtora deste vento o mínimo de respeito, profissionalismo e consideração para com o artista."