Após sequência de confusões, Lindsay Lohan planeja dar 'lições de vida' em livro

A atriz está escrevendo um livro sobre lições de vida. Foto: Bang Showbiz

Lindsay Lohan está escrevendo um livro sobre lições de vida. A atriz - que completa 30 anos no sábado, 2, - está trabalhando em um livro, no qual irá compartilhar suas "experiências pessoais na vida e como superar os obstáculos".

"Estou no processo de escrever um livro, e estou muito animada para compartilhar minhas experiências pessoais na vida e como superar obstáculos. Espero que minhas palavras vão se conectar com aqueles que precisam de alguma orientação quando [ou] se eles estão em um lugar difícil. Sou grata que eu tenho uma voz, com a qual agora posso me sentir confortável usando como uma plataforma para que as pessoas saibam que todos nós temos altos e baixos na vida, e todos nós podemos superar os baixos e chegar nos altos, se entrarmos em contato com nosso interior e lado espiritual", disse à revista Vanity Fair.

Lindsay, que está noiva do herdeiro russo Egor Tarabasov, também revelou que ela quer ter filhos, mas está determinada a colocar sua carreira no cinema de volta aos trilhos em primeiro lugar.

Ela revelou sobre seus planos futuros: "[Quero] fazer mais filmes, escrever meu livro, começar minha instituição de caridade, trabalhar com crianças. Talvez ter minhas próprias crianças em breve - depois que tiver feito alguns filmes, em primeiro lugar".

E apesar de muitos altos e baixos, incluindo prisões e internações em clínicas de reabilitação, Lindsay insistiu que ela não se arrepende.

"Não chamaria coisas de arrependimentos, por si só. Não posso voltar no tempo. Mas se eu pudesse, teria escutado mais a minha mãe e voltado para casa em Nova York mais cedo e escolhido meus amigos com mais sabedoria", refletiu.

Questionada sobre o conselho que daria para a Lindsay mais jovem, ela acrescentou: "Minha mãe sempre me ensinou a ser humilde, e isso é algo pelo que eu ainda vivo hoje, então diria isso. Provavelmente também diria não vá muito rápido. Preste atenção nas pessoas com as quais você se cerca e certifique-se de que elas tenham intenções honestas. Coloque-se em primeiro lugar e apenas respire. Seja feliz e sempre seja grata pelo momento que você tem na sua frente. Esteja aqui, agora".