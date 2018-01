Após rumores, Luana Piovani e Pedro Scooby confirmam separação

Foto: Reprodução / Instagram

Foi um mês movimentado, com muitas notícias sobre o fim ou recomeço do casamento de Luana Piovani e Pedro Scooby. Mas o surfista decidiu colocar um ponto final nas especulações e fez o anúncio oficial em seu Instagram: eles estão separados.

Na mensagem, publicada na noite de terça-feira, 13, Scooby evitou uma grande explicação e foi direto ao assunto. Aproveitou para publicar a mesma foto que havia usado no dia do aniversário de Luana Piovani, quando escreveu uma mensagem se declarando à ex.

"Vou ser breve! Eu e Luana estamos separados há mais de um mês, não estamos voltando, somos amigos e temos três filhos lindos, que vão ser felizes e amados! Obrigado pelo carinho de todos", disse na legenda da foto.

Scooby e Luana estavam casados desde 2013, mas começaram a namorar em 2011. Eles são pais de Dom, e dos gêmeos Liz e Bem.