Após revelar traição em música, Beyoncé se declara ao marido

Foto: Divulgação

Beyoncé dedicou uma canção ao seu "belo marido", Jay-Z, na abertura da turnê mundial de 'Formation', em Miami, na noite desta quarta-feira, 27.

A cantora fez uma homenagem apaixonada a Jay-Z antes de apresentar a canção 'Halo'. Recentemente, ela preocupou os fãs ao fazer referências à infidelidade do marido em seu recém-lançado álbum, 'Lemonade'.

"Quero dedicar essa [canção] ao meu belo marido. Eu te amo tanto", disse a cantora.

Jay-Z foi visto no backstage antes do show e na plateia durante o concerto, mas não se juntou à sua esposa no palco para qualquer um de seus números.

Na apresentação, Beyoncé elogiou sua família e a filha do casal, Blue Ivy, de 4 anos, dizendo: "Quero dedicar essa canção para minha família. Obrigada a vocês por me apoiarem. Blue, eu te amo tanto".

"Nós estávamos dirigindo para o ensaio de hoje e Blue disse: 'Mamãe, nós estamos indo para seu trabalho?' E isso me lembrou que eu sonhei com esse dia toda minha vida", completou.

Beyoncé também prestou homenagem a Prince, que faleceu subitamente na semana passada, aos 57 anos, cantando a canção do ícone da música, 'Purple Rain'.

