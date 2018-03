Após reencontro olímpico, Neymar e Bruna Marquezine jantam juntos no Rio

Amigos torcem para que Bruna Marquezine e Neymar voltem a ficar juntos Foto: Reprodução

Existe uma forte corrente no meio artístico tentando reunir Neymar e Bruna Marquezine mais uma vez. O ex-casal, que já foi e voltou inúmeras vezes, parece ter tido uma nova recaída neste fim de semana.

Tudo começou quando Neymar 'foi pra galera' no sábado, 20, após conquistar a medalha de ouro pela seleção brasileira de futebol. E foi em direção a Bruna, que estava na arquibancada.

Domingo, 21, os dois estiveram com Luciano Huck, Thiaguinho e Fernanda Souza no Maracanãzinho para assistir à final do vôlei masculino. Sentaram distantes, mas estavam lá, juntos.

Em seguida, de acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, eles foram jantar em uma churrascaria, onde teriam conversado com mais tranquilidade.

A atriz Giovanna Ewbank publicou um vídeo com o momento em que Neymar invade a área da torcida e parte em direção a Bruna. "Gente na boa! Como não assistir esse video mil vezes e não se apaixonar por esses dois??? São fofos demais!!! Como disse @tatawerneck, Bruna, volta pro Neymar!!! Vocês são lindos demais juntos!", escreveu.