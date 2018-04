Após pedido, Flávia Alessandra empresta vestido para fã usar em aniversário

A atriz Flávia Alessandra cumpriu promessa e emprestou vestido para fã usar em sua festa de aniversário Foto: Instagram/@pettykau | Instagram/@flaviaalereal

A atriz Flávia Alessandra cumpriu uma promessa feita em março e emprestou seu vestido para uma fã usar em sua festa de aniversário. Após a atriz postar a foto da gravação do programa Tamanho Família, da Globo, no Instagram, a assistente de recursos humanos Patrícia Barbeiro perguntou se Flávia poderia emprestar o vestido que ela estava usando.

"Poderia me emprestar para comemorar o meu aniversário de 40 anos no dia 17 de abril?", comentou Patrícia, na época. Alessandra logo respondeu afirmando: "Posso sim! Me manda uma mensagem privada". Agora, a fã postou no Instagram fotos dela usando o vestido e agradeceu a generosidade da atriz.

"Um comentário em uma foto, uma brincadeira, assim começou essa história. Às vezes é preciso certa dose de ousadia pra sair do lugar, pra mudar os rumos, pra construir pontes e quebrar muros", escreveu Patrícia em seu Instagram. "Obrigada por me ajudar a escrever a primeira linha que inicia esse ciclo. Gratidão por ter sido alguém tão simples e plural num mundo que anda tão complicado e singular. Você se fez presente. Esse foi meu melhor presente!", finalizou o comentário, agradecendo Flávia.

Veja abaixo as fotos.