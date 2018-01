Após passar 17 anos casada, Sônia Abrão diz ser contra o casamento

Foto: Reprodução/Instagram

Sônia Abrão participou do programa Bate & Volta, da Band, com o apresentador Neto e deu algumas declarações a respeito do casamento. Ela afirmou que é contra a união e também contra as regras que essa instituição impõe ao casal.

De acordo com a apresentadora, que foi casada por 17 anos com Jorge Damião, pai de seu único filho, ela não pretende se casar novamente.

"Eu sou contra o casamento. Eu acho que já preenchi minha cota. Eu não gosto do formato do casamento. Casamento pra mim é uma coisa mais de afeto, sem esse peso da estrutura financeira. Eu acho legal cada um ter sua vida estruturada, assim no caso de uma separação você aguenta mais o baque. Cada um tem que ter sua individualidade. Eu não quero homem que me sustente, eu quero um homem que me ame. Eu não quero dividir com ele a conta de luz, água... Isso eu acho muito desgastante no casamento", disse a apresentadora.

Sônia ainda falou que, apesar de estar solteira, nunca está sozinha. "É aquela história: 'solteira sim, sozinha nunca'", disse.

A jornalista, que comanda o programa A Tarde é Sua, na Rede TV!, também falou sobre como controla os comentários maldosos que recebe nas redes sociais.

"Eu leio, eu não gosto de ninguém mexendo no meu espaço. Meu território é meu território. Então se eu tenho que bloquear alguém, eu bloqueio. Bloquear á uma terapia. Eu queria que existisse isso na vida real, assim a pessoa nunca mais poderia ter acesso a sua vida", explicou. "Eu tento dosar as palavras, não ofender as pessoas, mas a hora que você tem que dizer aquilo que você pensa não dá pra ficar disfarçando. Não dá para ser hipócrita", finalizou.