Após participar do 'Conversa com Bial', filho de Sidney Magal é o novo 'crush' das redes sociais

Rodrigo West Magalhães foi ao 'Conversa com Bial' junto ao pai, Sidney Magal. Foto: twitter.com/twispn

O Conversa com Bial da última segunda-feira, 31, teve Sidney Magal como convidado. Porém quem chamou a atenção mesmo foi seu filho, Rodrigo West Magalhães, que também participou da entrevista. Rodrigo é fotógrafo e tem 27 anos.

Durante o programa, muitos internautas comentaram, com surpresa, sobre a beleza de Rodrigo. Mas o charme do jovem conquistou as pessoas de tal forma que até agora ele continua sendo assunto de destaque nas redes sociais.

As pessoas estão realmente muito impactadas pela beleza de Rodrigo:

E por que não compartilhar essa beleza com o mundo?

As definições de beleza foram atualizadas: