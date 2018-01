Após levar um 'não' de Maria Casadevall, Caio Castro investe em blogueira

Foto: Reprodução/ Instagram

Caio Castro queria reatar o namoro com sua ex, Maria Casadevall, mas parece que a atriz não estava interessada. Os dois ficaram quase dois anos juntos e romperam o relacionamento em novembro de 2015.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, agora o ator está atrás da blogueira de moda Laís Rasera. O colunista afirmou que os dois se conheceram por amigos em comum. A assessoria de Caio não confirmou a informação, pois não fala da vida pessoal do ator.

O ator está no elenco da nova novela das 6, Novo Mundo, na qual fará par romântico com Isis Valverde.