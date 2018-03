Anne Hathaway desabafa: 'não há vergonha em ganhar peso'

A atriz Anne Hathaway deu à luz seu primeiro filho, Jonathan, em março Foto: Frederick Brown/AFP

Seis meses após dar à luz Jonathan, Anne Hathaway posta no Instagram um desabafo sobre a pressão para emagrecer e revela que ainda não voltou ao peso que tinha antes da gravidez de seu primeiro filho. "Não há vergonha em ganhar peso durante a gravidez (ou em qualquer momento). Não há vergonha se leva mais tempo do que você imaginou para perdê-lo (se você quiser mesmo perdê-lo)", escreveu.

No post, que traz a foto de uma calça jeans cortada, Anne afirma: 'não tenha vergonha de fazer seus próprios shorts jeans porque os do verão passado são pequenos demais para as coxas desse ano. Corpos mudam. Corpos crescem. Corpos encolhem. Tudo é amor (não deixe ninguém lhe dizer o contrário)".

Durante a gestação, a atriz também chamou a atenção para a importância da privacidade. Anne divulgou sua primeira foto grávida antes dos paparazzi.