Após graduação, Elle Fanning se diz feliz por se focar na carreira de atriz

Atriz terminou a High School Foto: Bang Showbiz

Elle Fanning está animada em terminar a escola e focar na atuação. A atriz de 18 anos - que é irmã mais nova de Dakota Fanning - ficou conhecida pelo longa "Super 8", mas não conseguiu ainda se dedicar completamente à sua carreira de atriz porque estava equilibrando a profissão com sua educação.

Ao ser questionada sobre como ela lida com a escola e a atuação, a atriz contou exclusivamente para a BANG Showbiz durante a première de The Neon Demon em Londres, ocorrida na última terça-feira, 31: "Minha formatura foi na semana passada... Eu tenho feito isso por um tempo, porque eu estava em uma escola regular e finalmente vou me graduar em uma semana, estou muito animada".

A loura interpreta a modelo Jesse, de 16 anos, no longa filmado em Los Angeles que envolve um grupo de modelos obcecadas, em que a personagem se transforma em uma estrela jovem após estrear na passarela. Elle se encontrou no papel porque também se mudou de uma pequena cidade para Los Angeles e conhecia esse sentimento de ser a novidade.

"Ser a carne fresca no mercado, acho que eu posso entender esse aspecto... Eu quero dizer, foi diferente mas eu também mudei de uma cidade pequena. Eu sou de Georgia e me mudei para LA e comecei a filmar, então somos parecidas neste sentido. Mas ela está em um momento muito mais obscuro", explicou.

"The Neon Demon" será lançado no dia 24 de junho.