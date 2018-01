Após flagra de traição, Marcelo Adnet bloqueia seu perfil no Instagram

Essa é segunda vez que o humorista é pego no flagra com outra mulher, a primeira foi em 2014. Foto: Werbert Belicio/AgNews

Na última sexta-feira, 8, o humorista Marcelo Adnet, que é casado com Dani Calabresa há seis anos, foi flagrado beijando uma outra mulher no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro.

Nem Adnet e nem Calabresa se posicionaram publicamente sobre o caso, e tampouco relataram se ainda estão juntos ou não, mas um fato curioso ocorreu nesta segunda-feira, 11.

Após não dar conta em deletar e bloquear de seu Instagram, vários usuários que comentavam em suas fotos exigindo uma explicação e retratação do ocorrido, o humorista bloqueou sua rede social apenas para amigos íntimos, sem qualquer visibilidade pública.

O humorista tornou a sua conta privada e bloqueada, apenas seus amigos podem visualizar suas publicações. Foto: Reprodução/Instagram

Segundo a agência de fotos que divulgou o flagra, o humorista teria beijado outra mulher no mesmo restaurante, minutos antes de ser clicado com a morena com quem se retirou do local.

Em 2014, Adnet também foi flagrado beijando outra mulher em um dos lugares mais frequentados do Rio de Janeiro.