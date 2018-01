Após fim do casamento com Sharon, Ozzy Osbourne termina caso com sua amante

Ozzy Osbourne está tentando salvar seu casamento com Sharon. Foto: Bang Showbiz

Ozzy Osbourne teria acabado seu romance com a cabeleireira Michelle Pugh, com quem ele estaria mantendo um relacionamento por seis meses escondido de sua esposa, na esperança de que ele possa salvar seu casamento de 33 anos com Sharon.

Uma fonte disse à coluna Page Six, do jornal New York Post: "A família é muito importante para ele e ele percebeu isso. Sharon é a vida toda de Ozzy, ele não consegue viver sem ela."

No entanto, embora o roqueiro, de 67 anos, tenha cortado todos os laços com sua amante, Sharon ainda está pensando em divórcio.

"Ela vai esperar meses. É uma grande decisão com um monte de peças em movimento, então ela verá como tudo sairá antes de decidir o que quer fazer e o que é melhor para seus filhos", explicou a fonte.

A apresentadora do programa The Talk, de 63 anos, ficou arrasada quando vasculhou os e-mails de seu marido e descobriu seu segredo.

Sharon confirmou que ela se separou do roqueiro, com quem se casou em 1982, em seu programa, no dia 10 de maio, quando ela agradeceu aos fãs pelo apoio.

"Tenho 63 anos de idade, e não posso continuar a viver assim... Tenho evitado olhar para quaisquer imagens ou ler qualquer coisa. Sei o que está acontecendo. Não preciso ler ou ver algo sobre isso. É como colocar sal em uma ferida. Não preciso... Ele está de volta, e agora eu estou fora de casa", disse.