Após expulsar fã de palco, Anitta tenta se defender em rede social

Foto: Reprodução / Facebook

A funkeira Anitta causou polêmica ao expulsar um fã que havia subido no palco em seu show na semana passada. Ao perceber que o rapaz não estava seguindo seus passos, a cantora o segurou pelo braço e disparou: "Você não sabe a coreografia? Ah, tchau, realmente...". Em seguida, o homem foi retirado do palco pela produção.

O episódio gerou diversas críticas à forma como a cantora trata seus fãs, o que levou Anitta a publicar em sua página de Facebook um texto afirmando que sempre tratou os fãs com respeito, e que as pessoas nunca ficam satisfeitas com nada.

"Não existe saída, qualquer uma desagradaria a alguém. Se deixo o menino o show inteiro seria 'injusta com os fãs que também adorariam subir'. Se brinco com o menino, 'tá errado'. Se chamo mais gente pra dançar, 'o show é uma bagunça'", desabafou.

Confira o video do momento em que ocorre a expulsão e o texto de Anitta: